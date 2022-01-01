Подводить итоги всегда непросто, но мы попробуем. Перед вами — спецпроект, в котором «Известия» попытались вспомнить, что произошло в бурном 2022 году. Как началась и развивалась СВО и что к концу года происходит на передовой? Как санкции повлияли на жизнь обычных россиян, профессиональных спортсменов и известных деятелей культуры? Какие громкие триумфы и горькие разочарования ждали в уходящем году наших атлетов и болельщиков
и за какими новостями следили на разных континентах?
Мы собрали главные моменты этого не самого простого, но богатого на события года.
Давайте вместе вспомним, как это было.
Подводить итоги всегда непросто, но мы попробуем. Перед вами — спецпроект, в котором «Известия» попытались вспомнить, что произошло в бурном 2022 году. Как началась и развивалась СВО и что к концу года происходит на передовой? Как санкции повлияли на жизнь обычных россиян, профессиональных спортсменов и известных деятелей культуры?
Какие громкие триумфы и горькие разочарования ждали в уходящем году наших атлетов и болельщиков и за какими новостями следили на разных континентах?
Мы собрали главные моменты этого не самого простого, но богатого на события года.
Давайте вместе вспомним, как это было.