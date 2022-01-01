Подводить итоги всегда непросто, но мы попробуем. Перед вами — спецпроект, в котором «Известия» попытались вспомнить, что произошло в бурном 2022 году. Как началась и развивалась СВО и что к концу года происходит на передовой? Как санкции повлияли на жизнь обычных россиян, профессиональных спортсменов и известных деятелей культуры? Какие громкие триумфы и горькие разочарования ждали в уходящем году наших атлетов и болельщиков

и за какими новостями следили на разных континентах?

Мы собрали главные моменты этого не самого простого, но богатого на события года.

Давайте вместе вспомним, как это было.