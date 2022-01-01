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Подводить итоги всегда непросто, но мы попробуем. Перед вами — спецпроект, в котором «Известия» попытались вспомнить, что произошло в бурном 2022 году. Как началась и развивалась СВО и что к концу года происходит на передовой? Как санкции повлияли на жизнь обычных россиян, профессиональных спортсменов и известных деятелей культуры? Какие громкие триумфы и горькие разочарования ждали в уходящем году наших атлетов и болельщиков
и за какими новостями следили на разных континентах?

Мы собрали главные моменты этого не самого простого, но богатого на события года.
Давайте вместе вспомним, как это было.

Скролл

Подводить итоги всегда непросто, но мы попробуем. Перед вами — спецпроект, в котором «Известия» попытались вспомнить, что произошло в бурном 2022 году. Как началась и развивалась СВО и что к концу года происходит на передовой? Как санкции повлияли на жизнь обычных россиян, профессиональных спортсменов и известных деятелей культуры?
Какие громкие триумфы и горькие разочарования ждали в уходящем году наших атлетов и болельщиков и за какими новостями следили на разных континентах?

Мы собрали главные моменты этого не самого простого, но богатого на события года.
Давайте вместе вспомним, как это было.

СВО:
линия
проведения
Главные события, которые произошли на линии фронта с 24 февраля
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Расчет
окончен
Как началась, чем завершилась и к чему привела мобилизационная кампания
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Уйти, но остаться
Громкие и не очень потери и приобретения. Опасения года — сбывшиеся и напрасные
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Цифры,
которые удивили
Главные цифры, которыми нам запомнится 2022-й
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О чем
говорила планета
Топ-5 событий уходящего года в разных концах света
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Переменные величины
Ушедшие со сцены политики и те, кто пришел на их места
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Огонь
и вода
Трагедии, которые останутся с нами
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COVID:
ушел или нет?
Почему коронавирус вдруг отошел на второй план и ждать ли его назад
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Культура:
отмененная
и нет
Звезды, которые уехали и которые остались
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Спорт:
каким он стал
Все победы и разочарования непростого года
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Денацификация, омикрон и отмена
Какие слова и выражения вошли в нашу речь в этом году
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2022: как
это было
Проверьте — все ли вы запомнили правильно?
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Фото: Сергей Коньков, Дмитрий Коротаев, Зураб Джавахадзе, Павел Волков, Эдуард Корниенко, Александр Полегенько (ИЗВЕСТИЯ), Евгений Одиноков, Павел Львов. Евгений Епанчинцев, Алексей Куденко (РИА Новости), Paul Yeung (Getty Images/Bloomberg), Guido Mieth (Getty Images).

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